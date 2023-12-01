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Ankara’da garip hırsızlık! Evdeki çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı

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Giriş: 01.12.2023 09:51
Ankara'da bir kadın girdiği evden 200 bin lira değerinde ziynet eşya dolu çelik kasayı çaldı. Kasayı battaniyeye sardı ardından da kucağına alarak kaçtı.
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