Ankara'da drift yapan şahıs yakalandı
Giriş: 18.11.2025 09:46
Güncelleme:18.11.2025 09:59
Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde drift yapan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan sürücü M.A.K.’ın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca, Karayolları trafik kanununun ilgili maddelerine istinaden 4 ayrı idari para cezası kesildi. Polis ekibi tarafından gözaltına alınan şahsın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
