Ankara’da drift yapan şahıs yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde drift yapan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan sürücü M.A.K.’ın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca, Karayolları trafik kanununun ilgili maddelerine istinaden 4 ayrı idari para cezası kesildi. Polis ekibi tarafından gözaltına alınan şahsın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN