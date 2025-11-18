18 Kasım 2025, Salı
Ankara’da drift yapan şahıs yakalandı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde drift yapan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan sürücü M.A.K.’ın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca, Karayolları trafik kanununun ilgili maddelerine istinaden 4 ayrı idari para cezası kesildi. Polis ekibi tarafından gözaltına alınan şahsın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.