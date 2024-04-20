Ankara’da binanın çatısı uçtu! A Haber olay yerinde

Ankara’da sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Keçiören'de rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan parçalar araçların üzerine düştü ve hasara neden oldu. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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