15 Haziran 2023, Perşembe
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Ankara'da belediye otobüsü dehşet saçtı! Göle dönen yoldan geçti su evlere hasar verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait yolcu otobüsü, göle dönen yoldan geçerken taşan su, beton bariyeri yıkarak yol kenarındaki evlere hasar verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.