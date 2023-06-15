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Ankara'da belediye otobüsü dehşet saçtı! Göle dönen yoldan geçti su evlere hasar verdi

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Giriş: 15.06.2023 11:41
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait yolcu otobüsü, göle dönen yoldan geçerken taşan su, beton bariyeri yıkarak yol kenarındaki evlere hasar verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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