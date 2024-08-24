24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Ankara’da başıboş sokak köpeği dehşeti! Elif Ada’nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Başıboş sokak köpekleri bu kez Ankara'da evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Elif Ada'ya saldırdı. Elif, ablasının çığlıklarıyla olay yerinden geçen vatandaş tarafından kurtarıldı. Minik kızın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Üstelik aynı mahallede bu ilk saldırı da değil. Bölge sakinleri evlerinden çıkmaya korkuyor.