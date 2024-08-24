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Ankara’da başıboş sokak köpeği dehşeti! Elif Ada’nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Ankara’da başıboş sokak köpeği dehşeti! Elif Ada’nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 24.08.2024 10:02
Başıboş sokak köpekleri bu kez Ankara'da evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Elif Ada'ya saldırdı. Elif, ablasının çığlıklarıyla olay yerinden geçen vatandaş tarafından kurtarıldı. Minik kızın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Üstelik aynı mahallede bu ilk saldırı da değil. Bölge sakinleri evlerinden çıkmaya korkuyor.
Ankara’da başıboş sokak köpeği dehşeti! ANKARA'DA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ!

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