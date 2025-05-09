Ankara’da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada!

Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bir şahıs kendi ayakkabısını çıkararak bir binaya girdi. Binadan F.Ö.’ye ait olan ayakkabıları giyerek dışarı çıktı. Ayakkabılarının çalındığını fark eden F.Ö. şahıs hakkında Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.