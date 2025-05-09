09 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada!
Ankara’da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada!

Ankara’da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2025 01:29
Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bir şahıs kendi ayakkabısını çıkararak bir binaya girdi. Binadan F.Ö.’ye ait olan ayakkabıları giyerek dışarı çıktı. Ayakkabılarının çalındığını fark eden F.Ö. şahıs hakkında Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara’da apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada!
Kezban ninenin firari düvesini dron buldu
Kezban ninenin firari düvesini dron buldu
Apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada!
Apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kamerada!
Kocaeli’de seyir halindeki damperli tır alev alev yandı!
Kocaeli’de seyir halindeki damperli tır alev alev yandı!
İzmir’de yine çöp yığınları oluştu!
İzmir'de yine çöp yığınları oluştu!
Uçak ambulans 7 aylık bebek için havalandı
Uçak ambulans 7 aylık bebek için havalandı
Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı!
Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı!
4 milyon liralık 7 ton ceviz çaldı, Aksaray polisinden kaçamadı
4 milyon liralık 7 ton ceviz çaldı, Aksaray polisinden kaçamadı
Bir saat arayla iki kez kaza şoku yaşadı!
Bir saat arayla iki kez kaza şoku yaşadı!
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otobüs ve otomobile çarptı: 6 yaralı
Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otobüs ve otomobile çarptı: 6 yaralı
Anaokul duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Anaokul duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Su borusu bomba gibi patladı site savaş alanına döndü!
Su borusu bomba gibi patladı site savaş alanına döndü!
Daha Fazla Video Göster