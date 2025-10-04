Ankara’da apartman dairesindeki yangını kontrol altına alındı

Ankara’da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

