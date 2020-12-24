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Ankara sokakları buz pistine döndü! Sürücüler zor anlar yaşadı

İHA
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Giriş: 24.12.2020 17:13
Güncelleme:24.12.2020 17:18
Son dakika haberi... Başkent'te gece başlayan kar yağışı sokakları buz pistine çevirdi. Buz pistine dönen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde Hollanda Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil kayarak başka bir araca çarparak durabildi.

Yaşanan kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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