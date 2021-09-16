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Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı: Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı

DHA
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Giriş: 16.09.2021 16:58
Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan Erhan T.'ye çevredekiler linç girişiminde bulundu. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.
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