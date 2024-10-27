27 Ekim 2024, Pazar
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Ankara Mamak’ta feci kaza! Otomobil yön tabelasına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara Mamak’ta feci kaza! Otomobil yön tabelasına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 08:57
Ankara'da bir otomobil yön tabelasının direğine çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
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Otomobil yön tabelasına çarptı
Otomobil yön tabelasına çarptı
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