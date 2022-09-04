04 Eylül 2022, Pazar
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Anaokulu ve İlkokul 1. sınıflarda okul heyecanı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni uyum programı pazartesi başlayacak. Bu yıl Anaokulu ve İlkokula başlayacak minikleri heyecan, aileleri ise tatlı bir telaş sardı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.