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Anaokulu ve İlkokul 1. sınıflarda okul heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 11:53
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni uyum programı pazartesi başlayacak. Bu yıl Anaokulu ve İlkokula başlayacak minikleri heyecan, aileleri ise tatlı bir telaş sardı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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