Anaokulu ve İlkokul 1. sınıflarda okul heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni uyum programı pazartesi başlayacak. Bu yıl Anaokulu ve İlkokula başlayacak minikleri heyecan, aileleri ise tatlı bir telaş sardı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.