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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Anadolu'da tedbirlere uyuluyor mu? A Haber muhabiri son durumu aktardı Giriş: 28.11.2020 11:30 Güncelleme:28.11.2020 11:40 Koronavirüs salgınında vaka sayısı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artıyor. Bu nedenle ekipler şehirlerde denetimlerini sıklaştırdı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'ten son durumu aktardı. Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için en fazla cezanın yazıldığı yerlerden olan Gaziantep’te bazı vatandaşların hala tehdidi hiçe saydığı görüldü. İşte tüm detaylar… DİĞER