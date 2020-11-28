Anadolu'da tedbirlere uyuluyor mu? A Haber muhabiri son durumu aktardı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artıyor. Bu nedenle ekipler şehirlerde denetimlerini sıklaştırdı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'ten son durumu aktardı. Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için en fazla cezanın yazıldığı yerlerden olan Gaziantep’te bazı vatandaşların hala tehdidi hiçe saydığı görüldü. İşte tüm detaylar…