07 Temmuz 2023, Cuma
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Anadolu’da Sarıkız Örümceği tehlikesi! Ölümcül örümceğe karşı hangi tedbirler alınmalı?
Son günlerde et yiyen bir tür olan 'Sarıkız Örümceği' görülmeye başladı. Peki ama bu örümcek ne kadar tehlikeli, hangi önlemler alınmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Karaman anlattı.