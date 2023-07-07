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Anadolu’da Sarıkız Örümceği tehlikesi! Ölümcül örümceğe karşı hangi tedbirler alınmalı?

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 15:55
Son günlerde et yiyen bir tür olan 'Sarıkız Örümceği' görülmeye başladı. Peki ama bu örümcek ne kadar tehlikeli, hangi önlemler alınmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Karaman anlattı.
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