Anadolu Diyarı Beylikova’da

Eskişehir'in Beylikova ilçesi son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Nedeni ise nadir toprak elementlerine ev sahipliği yapması. Ama ilçenin farklı özellikleri de var. İşte A Haber ekibinin Beylikova izlenimleri...

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