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Anadolu Diyarı Beylikova’da

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 08:52
Eskişehir'in Beylikova ilçesi son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Nedeni ise nadir toprak elementlerine ev sahipliği yapması. Ama ilçenin farklı özellikleri de var. İşte A Haber ekibinin Beylikova izlenimleri...
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Anadolu Diyarı Beylikova’da
Anadolu Diyarı Beylikova’da
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