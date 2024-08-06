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Amasya’nın kültür mirası: Yalıboyu Evleri! Evler Osmanlı’nın izlerini taşıyor

Amasya’nın kültür mirası: Yalıboyu Evleri! Evler Osmanlı’nın izlerini taşıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 06.08.2024 16:37
Doğal güzellikleriyle ünlü Amasya, Yeşilırmak kıyısındaki tarihi Yalıboyu Evleri ile dikkat çekiyor. Peki bu yapıların özellikleri neler, korumak için hangi önlemler alınıyor? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı dosya haberimizde...
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Kültür mirası: Yalıboyu Evleri!
Kültür mirası: Yalıboyu Evleri!
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