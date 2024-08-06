Amasya’nın kültür mirası: Yalıboyu Evleri! Evler Osmanlı’nın izlerini taşıyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Amasya, Yeşilırmak kıyısındaki tarihi Yalıboyu Evleri ile dikkat çekiyor. Peki bu yapıların özellikleri neler, korumak için hangi önlemler alınıyor? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı dosya haberimizde...

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