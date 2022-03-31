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Amasya'da şiddet! Bu kez doktor doktoru darp etti

İHA
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Giriş: 31.03.2022 11:37
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartıştığı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman'ı darbederek burnunu kırdı.
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