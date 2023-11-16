16 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Amasya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Ankara'dan cenaze için ilçemize gelen yolcu otobüsü, yağışında etkisiyle devrilmiş. İçinde 33 yolcumuz vardı, şükrediyoruz içinde ağır bir yaralımız yok. Yaralılarımız hastanede tedavi altına alındılar, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.