16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Amasya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2023 21:35
Güncelleme:16.11.2023 21:35
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Ankara'dan cenaze için ilçemize gelen yolcu otobüsü, yağışında etkisiyle devrilmiş. İçinde 33 yolcumuz vardı, şükrediyoruz içinde ağır bir yaralımız yok. Yaralılarımız hastanede tedavi altına alındılar, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı! Adliyeden bu ses yükseldi...
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı! Adliyeden bu ses yükseldi...
Yolda gördükleri adamı böyle gasp ettiler
Yolda gördükleri adamı böyle gasp ettiler
Kurye teslim etmedi, kız arkadaşına otomobil aldı
Kurye teslim etmedi, kız arkadaşına otomobil aldı
Otomobilin üzerine lahana tezgahı açıldı
Otomobilin üzerine lahana tezgahı açıldı
Bu istismara dur deyin!
Bu istismara dur deyin!
Bahar Candan savcılığa getirildi
Bahar Candan savcılığa getirildi
Türkiye’de ilk: Ağrı kesici elbise
Türkiye’de ilk: Ağrı kesici elbise
Kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...
Kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...
İzmir’de raydan çıkan vagon duvara çarptı
İzmir'de raydan çıkan vagon duvara çarptı
İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı!
İzmir'de metro raydan çıkıp duvara çarptı!
Sokak ortasında darbedip, kameraya kaydettirdi
Sokak ortasında darbedip, kameraya kaydettirdi
Daha Fazla Video Göster