Amasya’da otobüs devrildi: 6 ölü!  Vali Yılmaz Doruk A Haber’e konuştu

Sabah saatlerinde Amasya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır olmak üzere 35 kişi de yaralandı. Yaşanan üzücü olaydan sonra Amasya Valisi Yılmaz Doruk A Haber’e konuştu.

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