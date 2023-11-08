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Amasya'da hortum paniği! Vatandaşlar görüntüledi

İHA
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Giriş: 08.11.2023 20:08
Amasya'da güneşli havada oluşan hortum görenlere korku dolu anlar yaşattı. Ezinepazar köyünde oluşarak metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir süre sonra kayboldu. Paniğe yol açan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Hortum paniği! Vatandaşlar görüntüledi
Hortum paniği! Vatandaşlar görüntüledi
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