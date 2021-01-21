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Alüminyum folyolar tehlike saçıyor
Alüminyum folyo hiç şüphesiz mutfaklarda ev kadınlarının önemli bir yardımcısı. Ancak uzmanlar alüminyum folyonun gıdayla temasının bir çok sağlık sorununa yol açtığı konusunda uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
Alüminyum folyo hiç şüphesiz mutfaklarda ev kadınlarının önemli bir yardımcısı. Ancak uzmanlar alüminyum folyonun gıdayla temasının bir çok sağlık sorununa yol açtığı konusunda uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.