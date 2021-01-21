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Alüminyum folyolar tehlike saçıyor

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 10:56
Güncelleme:21.01.2021 13:13
Alüminyum folyo hiç şüphesiz mutfaklarda ev kadınlarının önemli bir yardımcısı. Ancak uzmanlar alüminyum folyonun gıdayla temasının bir çok sağlık sorununa yol açtığı konusunda uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Alüminyum folyo hiç şüphesiz mutfaklarda ev kadınlarının önemli bir yardımcısı. Ancak uzmanlar alüminyum folyonun gıdayla temasının bir çok sağlık sorununa yol açtığı konusunda uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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