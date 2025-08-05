Altınlarını kuyumcuya bırakanlar dikkat! Vadedilen kazanç hayal kırıklığına dönüşebilir

Altınlarını kuyumcuya bırakıp hem güven hem kazanç umanların sayısı az değil. Ancak her zaman umulduğu gibi sonuçlanmıyor. Son örnek İstanbul Gaziosmanpaşa'dan. 25 yıllık bir kuyumcu önce mahallenin güvenini kazandı ardından da kilolarca altınla ortadan kayboldu. Şüpheli kısa sürede yakalandı ama olay altınları emanet etmek ne kadar güvenli sorusunu akıllara getirdi....

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