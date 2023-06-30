Altın dolu valizi kaybolan TikTok fenomenine güzel haber! Tedavi için biriktiriyordu…

TikTok fenomeni Medine Sayan'ın tedavisi için biriktirilen yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınların olduğu kayıp valiz bulundu. Ünlü fenomen, "Bayramın daha güzelleşti. Herkese teşekkür ederim. Altınları getiren abiye de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.