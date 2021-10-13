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Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı, vatandaşlardan meydan dayağı yedi

İHA
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Giriş: 13.10.2021 11:53
Adıyaman’da alkollü olduğu öğrenilen bir kişi vatandaş ve esnaflar ile tartışınca meydan dayağı yedi. Olay, gece geç saatte Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece geç saatte cadde üzerinde ilerleyen vatandaşlar ve esnaflar ile sözlü tartışmaya girdi.

Sözlü tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Alkollü şahsa esnaf ve vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Etrafa küfürler savuran ve ayakta durmakta güçlük çeken alkollü şahıs yarı çıplak bir şekilde araçların arasından ilerledi. Caddenin karşısına geçen şahıs bu kez de başka vatandaşlar ile tartıştı. Olay yerine mahalle bekçileri ve polisler geldi. Polis ekipleri alkollü şahsı sakinleştirmekte güçlük çekti. Alkollü şahıs olay yerine gelen polisler tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
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