09 Şubat 2025, Pazar
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Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kızak şenliği için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarmayı kandırmaya çalışan alkollü sürücünün, "Alkollüyüm ama sürücü ben değilim, arkadaşımdı o da kaçtı" ifadeleri ise 'pes' dedirtti.