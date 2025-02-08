09 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!
Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!

Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 23:58
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kızak şenliği için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarmayı kandırmaya çalışan alkollü sürücünün, "Alkollüyüm ama sürücü ben değilim, arkadaşımdı o da kaçtı" ifadeleri ise 'pes' dedirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!
Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!
Alkollü otomobil sürücüsü, kızak şenliğine giden aileye dehşeti yaşattı!
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı!
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı!
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı!
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı!
Aynasını kıran motokuryeyi ezdi!
Aynasını kıran motokuryeyi ezdi!
Arnavutluk’ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!
Arnavutluk'ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!
İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!
İsrail, serbest bırakılan esirlerin aileleriyle buluşma anlarını yayınladı!
Erzurum’un eşsiz doğal hazinesi : Oltu taş!
Erzurum'un eşsiz doğal hazinesi : Oltu taş!
Yargıtay’dan emsal miras kararı!
Yargıtay'dan emsal "miras" kararı!
900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi
900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi
Anadolu Diyarı Tokat Erbaa’da! Tarih kültür ve ekonomi şehri
Anadolu Diyarı Tokat Erbaa’da! Tarih kültür ve ekonomi şehri
Bolu’daki otel faciasında yeni tutuklama!
Bolu'daki otel faciasında yeni tutuklama!
İstanbul’da 2 katlı binada yangın!
İstanbul'da 2 katlı binada yangın!
Daha Fazla Video Göster