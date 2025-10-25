Alkol ve psikolojik rahatsızlığı olan kişi polisleri de hedef aldı

Ankara Keçiören’de psikolojik rahatsızlığı bulunan ve alkol etkisindeki 47 yaşındaki D.U., kırmızı ışıkta duran araçlara zarar vermeye çalıştı. Polis müdahalesine de saldıran D.U., kısa sürede etkisiz hale getirilerek hastaneye götürüldü ve gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

