25 Ekim 2025, Cumartesi

Alkol ve psikolojik rahatsızlığı olan kişi polisleri de hedef aldı

Alkol ve psikolojik rahatsızlığı olan kişi polisleri de hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 16:55
Ankara Keçiören’de psikolojik rahatsızlığı bulunan ve alkol etkisindeki 47 yaşındaki D.U., kırmızı ışıkta duran araçlara zarar vermeye çalıştı. Polis müdahalesine de saldıran D.U., kısa sürede etkisiz hale getirilerek hastaneye götürüldü ve gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alkol ve psikolojik rahatsızlığı olan kişi polisleri de hedef aldı
