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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...

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Giriş: 02.09.2023 11:19
İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı'nın 5 günün sonra bilincinin yerine geldi ancak yoğun bakım tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan çifti zor bir tedavi sürecinin beklediği öğrenildi.
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