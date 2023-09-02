02 Eylül 2023, Cumartesi
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Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini bekleyen zor süreç! Hayati tehlikeyi atlattı ama...
İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı'nın 5 günün sonra bilincinin yerine geldi ancak yoğun bakım tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan çifti zor bir tedavi sürecinin beklediği öğrenildi.