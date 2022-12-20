20 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depoda yangın çıktı. Yangın sonucu depo küle döndü. Ali Poyrazoğlu, kötü olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı. Durmak yok. Yarın yeniden başlıyoruz." ifadelerini kullandı.