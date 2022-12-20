Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depoda yangın çıktı. Yangın sonucu depo küle döndü. Ali Poyrazoğlu, kötü olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı. Durmak yok. Yarın yeniden başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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