Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit! Babası Mehmet Esen açıkladı: 'Acı çekerek öleceksin' dediler

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’i öldürdüğü öne sürülen Ümitcan Uygun hakkında “tehdit” ve “konut dokunulmazlığını ihlal”den dava açıldı. Acılı anne “İki elim, evladımı öldürenlerin yakasında” dedi. Baba Mehmet Esen ise, "Oğlumu arayıp 'Seni öldüreceğiz. Kurşunla değil acı çekerek öleceksin' gibi tehditler savuruyorlar, şikâyetçi olduk." diye konuştu. Dava, 28 Mayıs'ta görülecek. Duruşma öncesi evlatlarını kaybeden Hatun-Mehmet Esen çifti, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.