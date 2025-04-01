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Alevlere teslim olan iş yeri kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan iş yeri kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 01.04.2025 12:45
Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi gece saatlerinde mahallede beyaz eşya tamiri yapan işyerinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan işyerinin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı işyeri kullanılamaz hale geldi.
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Alevlere teslim olan iş yeri kullanılamaz hale geldi
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