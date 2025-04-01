Alevlere teslim olan iş yeri kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi gece saatlerinde mahallede beyaz eşya tamiri yapan işyerinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan işyerinin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı işyeri kullanılamaz hale geldi.

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