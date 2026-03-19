Alev topuna dönen ardiye kullanılamaz hale geldi

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde ardiye olarak kullanılan 2 katlı yapı çıkan yangında küle döndü. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alev topuna dönen ardiyeye müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında 2 katlı yapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.