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04.03.2020

Aldıkları dolmalık biberin içerisinden çıkanı görünce şoke oldular |Video

Dolmalık biberin içerisinden çıkanı görünce şoke oldular. Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı. Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti. İşte o anlar...

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