20 Ekim 2024, Pazar
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Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sandalyeler ve iş makineleri havada uçuştu
Eskişehir'de alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sandalyeler ve iş makineleriyle saldırdı. Esnaf ve dükkana tadilat yapan işçilerin de dahil olduğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.