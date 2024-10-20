20 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sandalyeler ve iş makineleri havada uçuştu

Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sandalyeler ve iş makineleri havada uçuştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2024 14:37
Eskişehir'de alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sandalyeler ve iş makineleriyle saldırdı. Esnaf ve dükkana tadilat yapan işçilerin de dahil olduğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı!
Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı!
Alacak verecek meselesinden çıkan kavga kamerada
Alacak verecek meselesinden çıkan kavga kamerada
Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 22 gözaltı
Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 22 gözaltı
Yüzüğü önce denedi ardından çaldı: O anlar kamerada
Yüzüğü önce denedi ardından çaldı: O anlar kamerada
Bebeği ölen anne A Haber canlı yayınında: Burada doğum yapmıştım...
Bebeği ölen anne A Haber canlı yayınında: Burada doğum yapmıştım...
Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Artvin’de sonbahar ve kış manzaraları aynı karede
Artvin'de sonbahar ve kış manzaraları aynı karede
İşte kapatılan o özel hastaneler!
İşte kapatılan o özel hastaneler!
8 ilde eş zamanlı operasyonla yediemin çetesi çökertildi
8 ilde eş zamanlı operasyonla yediemin çetesi çökertildi
Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira
Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira
Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı
Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı
Karaman’da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster