Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sandalyeler ve iş makineleri havada uçuştu

Eskişehir'de alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sandalyeler ve iş makineleriyle saldırdı. Esnaf ve dükkana tadilat yapan işçilerin de dahil olduğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.