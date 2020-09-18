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Akaryakıt istasyonundaki kavga kötü bitti! Pompacıyı aracıyla ezdi
Afyonkarahisar'daki bir akaryakıt istasyonunda pompacı ve müşteri kavga etti. Müşteri pompacıya sinirlenince aracı üzerine sürerek çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akaryakıt istasyonunda müşteri, pompacıya aracıyla çarptı.
A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi...
İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı ile müşteri arasında kavga çıktı
Sinirlenen pompacı ofisine giderek sopayla geri döndü.
Pompacıyı gören müşteri de aracı üzerine sürerek çarptı
Olay üzerine diğer pompacılar da araçtaki kişiye saldırdı
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.