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Akaryakıt istasyonundaki kavga kötü bitti! Pompacıyı aracıyla ezdi

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Giriş: 18.09.2020 17:56
Güncelleme:18.09.2020 18:58
Afyonkarahisar'daki bir akaryakıt istasyonunda pompacı ve müşteri kavga etti. Müşteri pompacıya sinirlenince aracı üzerine sürerek çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akaryakıt istasyonunda müşteri, pompacıya aracıyla çarptı.

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi...

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı ile müşteri arasında kavga çıktı

Sinirlenen pompacı ofisine giderek sopayla geri döndü.

Pompacıyı gören müşteri de aracı üzerine sürerek çarptı

Olay üzerine diğer pompacılar da araçtaki kişiye saldırdı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pompacıyı aracıyla ezdi
Pompacıyı aracıyla ezdi
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