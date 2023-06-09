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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazası geçirdi

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Giriş: 09.06.2023 09:57
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı.
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