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AK Parti Gençlik Kolları’ndan anlamlı hareket! Cemre ekipleri ormanda çöp topladı

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Giriş: 24.07.2023 15:35
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, orman yangınlarına dikkati çekmek için Beykoz Spor Ormanı'nda çevre temizliği yaptı. Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek vatandaşları çevre bilinci konusunda uyardı.
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