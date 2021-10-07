Ailesini siyanürle öldüren zanlının cezası belli oldu

İzmir Bayraklı’da annesi Fatma Kalkan (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı (46) siyanürlü şerbet içirerek katleden, içmeye zorladığı kardeşinin de yaralanmasına yol açan Mahmut Can Kalkan'a (23) verilen iyi hal indirim hükmünü İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kaldırdı. Tekrar yargılanan Kalkan, 2 defa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 sene hapis cezasına çarptırıldı.