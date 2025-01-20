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Aile katliamı! Önce dini nikahlı eşini bıçakladı sonra kayınpederini vurdu

Aile katliamı! Önce dini nikahlı eşini bıçakladı sonra kayınpederini vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 18:47
İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli adam, önce dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı, ardından ise Arnavutköy'de kayınpederini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Aile katliamı! Önce dini nikahlı eşini bıçakladı sonra kayınpederini vurdu
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