Aile katliamı! Önce dini nikahlı eşini bıçakladı sonra kayınpederini vurdu

İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli adam, önce dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı, ardından ise Arnavutköy'de kayınpederini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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