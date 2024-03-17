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Ağrı'da yüzeyi buz tutan Balık Gölü'nde buzu kırıp balık tuttular

İHA
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Giriş: 17.03.2024 10:04
Taşlıçay’da bulunan 2 bin 241 rakımlı Ağrı Dağı manzaralı Balık Gölü’ne gelen ziyaretçiler, 50 santimlik buz tabakasını kırarak Eskimo usulü balık avlıyorlar.
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