15 Eylül 2025, Pazartesi

Ağaç dalı iki otomobilin üzerine devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.09.2025 16:36
Kadıköy'de bir ağacın dalı koparak seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kopan dal, park halindeki bir araca da zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
