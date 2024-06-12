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Afyonkarahisar'da termal otelde yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 08:52
Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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