03 Mart 2024, Pazar
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Afrikalı çocuklar hep birlikte Kur’an-ı Kerim okudu! Dinleyenleri mest etti
Afrika'da hafızlık eğitimi alan çocuklar, bir gece vakti hep bir ağızdan Kur'an-ı Kerim okudu. Elektriğin olmadığı köylerde ateş başında toplanan çocuklar, kulakların pasını sildi. O anları bölgeden geçen seyyahlar görüntüledi.
Burası Orta Afrika. Çad'da hafızlık eğitimi alan Afrikalı çocuklar hep bir ağızdan Kur'an-ı Kerim okuyordu.
O sırada bölgeden geçen bir seyyah sesleri duydu. Telefonuyla o anları görüntüledi.
DİNLEYENLERİ MEST ETTİ
Elektriğin olmadığı köyde ateşin etrafından toplanan öğrenciler, Necm suresini okuyordu.
Çocuklardan yükselen sesler dinleyenleri mest etti.
Ve burası da Güney Afrika. Yine bir grup çocuk öğretmenlerinin eşliğinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Dinleyenlerin adeta kulaklarının pası silindi.