Afetlerin sayısı ve süresi neden arttı? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı: "İklim değişikliği" vurgusu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yaptığı değerlendirmede 'iklim değişikliğine' vurgu yaptı. Kadıoğlu, iklim değişikliğinin mevcut problemleri artırdığını vurguladığı açıklamasında, "Normalde sel, dünya var olduğundan beri sürekli var olan bir olay. Kuraklık da vardı ama iklim değişikliği bunların sayısını ve süresini artırıyor" diye konuştu.