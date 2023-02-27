Adıyaman’da depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Zeynel Camii’nin minaresinin yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı.

Kahta Kaymakamlığı tarafından 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen Zeynel Camii'nin minaresi, iş makineleri ile yapılan geniş güvenlik önlemleri ile yıkıldı. Cami çevresinde güvenlik tedbirleri alan ekipler, yıkımı sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.