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Adana’da yürek yakan ölüm: Kedi cesedin başından ayrılmadı! Gören kendine gelemedi
Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 66 yaşındaki Hasan Bulut alışverişe çıktı. Bulut, alışverişini yaptıktan sonra evine gitmek için yola koyuldu.
ANİDEN FENALAŞTI
Bu sırada Bulut markete de uğradı. Burada da alışveriş yapan Bulut marketten çıktığı sırada fenalaşıp yere oturdu. Bir süre sonra da oturduğu yerden düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Bulut'un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini saptadı.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bulut hayatını kaybettikten sonra bir kedinin ise başından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Bu arada Bulut'un eşi ve çocukları da durumu öğrenip olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Bulut'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.