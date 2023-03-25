Adana’da tarihi kalenin surlarının yakınında bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Korkunç olay Adana’nın Kozan Kalesi’nin dışında, sur yakınında meydana geldi. Tarihi kalenin çevresinde dolaşan vatandaşlar sur dibinde hareketsiz yatan erkeği görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini saptadı. Kimliği belirsiz ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.