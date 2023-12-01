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Adana'da sokak ortasında tabancayla dehşet saçtı, çorba içerken yakalandı

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Giriş: 01.12.2023 12:46
Alınan bilgiye göre, 19 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde Mehmet Z. (45), sokak ortasında Serkan P. (40) ile tartışmaya başladı. Mehmet Z. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak Serkan P.’yi ayağından vurdu. Ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Serkan P.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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