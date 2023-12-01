01 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adana'da sokak ortasında tabancayla dehşet saçtı, çorba içerken yakalandı
Alınan bilgiye göre, 19 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde Mehmet Z. (45), sokak ortasında Serkan P. (40) ile tartışmaya başladı. Mehmet Z. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak Serkan P.’yi ayağından vurdu. Ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Serkan P.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.