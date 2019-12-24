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24.12.2019
Adana'da sele kapılan çocuk korku dolu o anlar anlattı
Adana'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Aşır yağış nedeniyle oluşan selde akıntıya kapılan 8 yaşındaki Sabir Talha Kocaman yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Küçük çocuğu sel sularından belediyenin otobüs şoförü kurtardı.
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