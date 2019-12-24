24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.12.2019

Adana'da sele kapılan çocuk korku dolu o anlar anlattı

Adana'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Aşır yağış nedeniyle oluşan selde akıntıya kapılan 8 yaşındaki Sabir Talha Kocaman yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Küçük çocuğu sel sularından belediyenin otobüs şoförü kurtardı.
Sel sularına kapılan çocuğu son anda kurtardılar |Video SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUĞU SON ANDA KURTARDILAR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sele kapılan çocuk korku dolu o anlar anlattı
Sele kapılan çocuk korku dolu o anlar anlattı
Sel sularına kapılan çocuğu son anda kurtardılar
Sel sularına kapılan çocuğu son anda kurtardılar
İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı
İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı
İzmir'de vatandaşlar yağmur suyuna muhtaç
İzmir'de vatandaşlar yağmur suyuna muhtaç
Vurduğu domuzun saldırısına uğradı
Vurduğu domuzun saldırısına uğradı
Yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada
Yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
Yakaladı, üstüne oturdu
Yakaladı, üstüne oturdu
İzmir'deki su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı
İzmir'deki su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı
İBB önündeki fayton protestosunda gerginlik!
İBB önündeki fayton protestosunda gerginlik!
Dilini kesip bıçakladı! Görgü tanıkları o anları anlattı
Dilini kesip bıçakladı! Görgü tanıkları o anları anlattı
Kan donduran olay! Dilini kesip...
Kan donduran olay! Dilini kesip...
Daha Fazla Video Göster