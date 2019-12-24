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24.12.2019

Sel sularına kapılan çocuğu son anda kurtardılar |Video

Adana'da şiddetli yağış etkili oluyor. Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı. Valilik şiddetli yağış nedeniyle okulları 1 gün tatil etmişti.
Adanada sele kapılan çocuk korku dolu o anlar anlattı ADANA'DA SELE KAPILAN ÇOCUK KORKU DOLU O ANLAR ANLATTI

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