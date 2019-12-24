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24.12.2019
Sel sularına kapılan çocuğu son anda kurtardılar |Video
Adana'da şiddetli yağış etkili oluyor. Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı. Valilik şiddetli yağış nedeniyle okulları 1 gün tatil etmişti.
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