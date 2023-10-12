12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana'da pes dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar

Adana'da pes dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2023 09:22
Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullandı. O anlar amatör kameralara böyle yansıdı.
Adana’da pes dedirten görüntü!
Adana'da pes dedirten görüntü!
Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı!
Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı!
Çocuktan kardeşlerine son veda
Çocuktan kardeşlerine son veda
Silivri’de kız öğrencilere taciz iddiasına gözaltı
Silivri'de kız öğrencilere taciz iddiasına gözaltı
Tekel bayisindeki silahlı saldırı kamerada
Tekel bayisindeki silahlı saldırı kamerada
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Adıyaman’da deprem konutları
Adıyaman'da deprem konutları
Gazze’de siviller bombalanıyor
Gazze'de siviller bombalanıyor
Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Adana’da kan donduran olay!
Adana'da kan donduran olay!
Araç sahipleri dikkat! Parça elinde kaldı
Araç sahipleri dikkat! Parça elinde kaldı
Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası görüştü
Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası görüştü
Daha Fazla Video Göster