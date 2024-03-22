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Adana'da otobüste taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Yolcular dövüp, polise teslim etti

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Giriş: 22.03.2024 11:13
Adana'da bir kişinin otobüste önünde oturan kadını taciz ettiği iddiası sonrası ortalık karıştı. Diğer yolcuların saldırısına uğrayan şahıs dayak yedikten sonra polise teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da, otobüste önündeki koltukta oturan Burcu A.'yı (24) taciz ettiği öne sürülen Suriyeli Hüseyin Sevedi (29), diğer yolcular tarafından dövülüp, polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Burcu A.'nın, "Sürekli takip ediyordu" dediği şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burcu A., muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi.

Bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Hüseyin Sevedi bindi. Şüpheli, Burcu A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. Sevedi, Burcu A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti. Sinirlenen Burcu A., Sevedi'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darbetti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

Sevedi ise "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diye kendisini savundu.

Polise merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sevedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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